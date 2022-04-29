В Макарове взорвали снаряды сбитого еще в марте Ми-8, на поле остаются останки экипажа

В черноземах, недалеко от Макарова, саперы уничтожили боекомплект российского вертолета Ми-8, который наши армейцы жестко приземлили еще в начале полномасштабного вторжения.

Поле, которое должно было быть засеяно украинской пшеницей, усыпано вражеским железом, потому что здесь упал российский Ми-8, который еще в марте сбили наши вооруженные силы, говорится в ТСН.

Наши армейцы, через две недели после падения вертолета, добрались до него после освобождения Киевщины от оккупантов и сняли кадры вражеской авиации. А уже сейчас приехали и украинские саперы. Наши армейцы жестко приземлили железную бронепташку россиян не только с пятью членами экипажа, которые до сих пор здесь, в украинских черноземах, но и с полуполным боекомплектом. «Это осколочная. Может сработать двигатель, он может пойти в направлении села», — показывают бомбы, которыми был оснащен вертолет.

Так что транспортировать эти ракеты нельзя, саперы решают подрывать их прямо на этом поле. Сначала окапывают остатки боекомплекта землей. Затем осторожно обвязывают тротилом блоки с ракетными снарядами. Саперы перекрывают дорогу, которая находится вблизи поля и по которой свободно ездят гражданские автомобили, всем присутствующим приходится отойти подальше. И дальше уже производят управляемый подрыв.

Взрыв был настолько мощный, что осколки разлетелись на десятки метров вокруг, еще и подожгли сухую траву.

Этот российский транспортно-боевой вертолет, один из более чем полутора сотен, которые украинские вооруженные силы уничтожили за два месяца войны. Советские Ми-8 Кремль использовал в войне в Афганистане и теперь – с Украиной. Борты способны перевозить не только оружие, но и десант.

В Макарове саперы уничтожили боекомплект российского вертолета Ми-8

И как россияне не хвастались невероятной мощью этой машины, украинские вооруженные силы доказали – противостоять новейшим «Стингерам», ни сноровке наших стрелков, они не способны.

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