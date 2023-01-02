В Макеевке погибла "элита" мобилизованного резерва российской армии — эксперт

Среди погибших российских "мобиков" были специалисты по связи и военные других важных специальностей.

Мобилизированные в российскую армию, которых разместили в бывшем общежитии ПТУ в "тыловой" для оккупантов Макеевке, должны были стать скелетом группировки оккупационных войск на Востоке Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне считают Макеевку глубокой тыловой базой, поэтому туда передислоцировали специалистов по связи и военных других важных специальностей.

"Они должны были стать скелетом группировки войск на Востоке Украины. Это были "элитные" мобилизованные, которые прошли обучение", — отметил эксперт.

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Иван Киричевский также отметил, что россияне отнюдь не ожидали, что этот военный объект будет поражен. Об этом свидетельствует информация, распространяемая роспропагандой, о том, что кто-то неизвестный перед самым ударом запустил фейерверк, часть военных вышла на улицу и спаслась от смерти.

"То есть этим фактом они признают, что не ожидали вообще, что ВСУ могут нанести удар по этому военному объекту", — пояснил Киричевский.

Ранее российские пропагандисты со ссылкой на правоохранительные органы так называемой ДНР сообщали о беспечности "мобиков" в Макеевке — большое скопление российских военных в помещении разрушенного ПТУ якобы выдало активное использование ими мобильных телефонов.

Напомним, официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных.

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