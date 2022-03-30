В Марьинке российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы — глава Донецкой ОВА

По словам Кириленко, 30 марта враг не собирается выполнять договоренности по предоставлению коридора для эвакуации из Мариуполя.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область, а в Марьинке россияне применили фосфорные боеприпасы.

Об этом 30 марта в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Ситуация в регионе сложная. Ночь прошла под обстрелами по практически всем населенным пунктам. В Марьинке были применены фосфорные боеприпасы и авиаудары", — сказал он.

Также Кириленко утверждает, что есть признаки того, что сегодня оккупанты в который раз не собираются выполнять договоренности по предоставлению коридора для эвакуации людей из Мариуполя. "Сверхсложная ситуация в Мариуполе. На сегодняшний день в очередной раз согласован эвакуационный маршрут, но уже видим, что враг и сегодня не думает выполнять эти договоренности", — отметил глава Донецкой ОВА.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: