В Мариуполь для эвакуации людей отправили 45 автобусов: список гуманитарных коридоров на 31 марта

На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.
Сегодня запланирована массовая эвакуация из Мариуполя – в город отправили 45 автобусов для вывоза граждан.
Об этом в видеообращении 31 марта сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что РФ подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через город Бердянск. По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов", — отметила она.
Верещук добавила, что 28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блок-пост в городе Васильевка. Также 17 автобусов уже выехали из Запорожья. "Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня въехали в Мариуполь и забрали людей, которые не смогли выбраться из города", — подчеркнула Верещук.
На сегодня также согласованы еще 2 гуманитарных коридора:
- для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
- а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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