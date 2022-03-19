В Мариуполь на войну завезли чеченцев с низким уровнем специальной подготовки

Их готовили к задачам второго эшелона – на зачистку.
В Мариуполь для участия в оккупационной военной операции заехали чеченцы, собранные из вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы. У них низкая степень подготовки.
Об этом пишет издание "Кавказский Узел" со ссылкой на командира батальона "Восток" так называемой ДНР Александра Ходаковского.
По его словам, у чеченцев, которых экипировали и отправили воевать в Украину, низкая степень готовности. Изначально их готовили к к задачам второго эшелона - на зачистку. Хотя оказалось, что они - в первом эшелоне.
“Чеченцы приехали еще более ослабленными, чем даже мы. Легко бронированная техника, никаких средств поддержки, никакой предварительной обработки... то есть у них приданных средств огневых практически нет, они, вот, налегке. Один из их КамАЗов в город залетел на бешеной скорости, промчался в одну сторону, во вторую сторону, где-то застрял, был расстрелян... Все, кто был и "трехсотыми", эвакуировались, но КамАЗ так и остался”, - сказал Ходаковский
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