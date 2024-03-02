В Мариуполь направили российских силовиков — подробности

В Мариуполь направили российских силовиков перед фейковыми выборами РФ.
Во временно оккупированном Мариуполе идет большая зачистка перед фейковыми выборами президента России. В город приехали 11 экипажей полицейских из Санкт-Петербурга.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Они усилили подразделение Росгвардии, которое, в свою очередь, было отдано в подчинение ФСБ. Все ищут партизан и диверсантов. До выборов нужно отчитываться. Обратная сторона "палочной" системы отчетности. Поэтому будут трясти весь город. Выворачивать. Снимать постановочные ролики", – рассказал он.
Напомним, Россия начала строить новую железную дорогу из Мариуполя в Крым (спутниковые фото).
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