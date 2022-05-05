В Мариуполь прибыли посланцы Путина: открыли в городе памятник бабушке с флагом коммунизма

Россияне не прекращают кричать о "улучшении" жизни и "восстановлении" Мариуполя.

В преддверии с этой целью в блокадный город прибыли первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета "Единой Россы" Андрей Турчак. Именно они являются кураторами "интеграции" Мариуполя в Российскую Федерацию.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, сопровождали московских гостей местные коллаборанты: "мэр" Константин Иващенко и псевдосекретарь общины Евгений Хармышев.

Они открыли памятник бабушке с флагом на площади Воинов-Освободителей. Впрочем, захватчики называют Ленинского комсомола, потому что такое название было до декоммунизации. "Интересно, что во время выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет, и еще раз анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 Мая. Больше никто не скрывается", — подчеркнул представитель мэрии.

В честь визита оккупантов в Мариуполе запустили первый автобусный маршрут. На нем курсирует всего один автобус. Террористы анонсировали второй маршрут, у которого тоже будет один автобус. "Оба автобуса чудом уцелели во время уничтожения города. Логика проста: сколько автобусов – столько и маршрутов", — добавил Андрющенко.

Кроме того, оккупанты анонсированное "восстановление" начали не с восстановления разбомбленных населенных пунктов, а с их переименования, которое произошло в рамках декоммунизации в Украине. К примеру, россияне вернули старое название на дорожном зноке поселка Никольское – теперь оно стало Володарским.

Как сообщалось, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду. Кроме того, мариупольцы депортируются во Владивосток и предлагают низкооплачиваемую работу: стали известны условия, в которых живут украинцы.

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