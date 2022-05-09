В Мариуполе "актеры" из России растянули 300 метров "георгиевской ленты" и зазывали местных на полевую кухню

В Мариуполе "актеры" из России растянули 300 метров "георгиевской ленты" и зазывали местных на полевую кухню

В Мариуполе парад, посвященный Дню победы над нацизмом, не состоялся.

Зато состоялся карнавал, на котором поклонники русского мира растянули 300 метров "георгиевской ленты".

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"300 метров полосатой тряпки растянули на проспекте Нахимова по дороге на площадь Воинов освободителей. Настоящий праздник чего там. Особенно на фоне канонады из Азовстали", – рассказал Петр Андрющенко.

Он также добавил, что для переноски простыни оккупанты завезли "актеров" из Новоазовска и Донецка, которые являются преимущественно россиянами.

"Избирательно привлекли стариков из Мариуполя. Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечены. Людей привлекают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов пищи. Настоящий бл**а праздник", — подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Напомним, что Илон Маск ответил Рогозину на угрозы за помощь защитникам Мариуполя.

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