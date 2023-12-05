В Мариуполе бездомные животные массово нападают на местных жителей (видео)

Количество животных увеличилось из-за того, что их хозяева погибли или уехали из блокады.

Во временно оккупированном Мариуполе стаи бездомных собак нападают на местных жителей. Их хозяева скончались или уехали из блокады.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Мариупольского местного совета.

Как отмечается, ситуация с бездомными животными во временно оккупированном Мариуполе катастрофическая. Количество животных увеличилось из-за того, что их хозяева погибли или уехали из блокады.

"Захватчики разрушили профильное коммунальное предприятие "Счастливые животные", которое занималось стерилизацией и вакцинацией собак. Никакой системной работы оккупанты, чтобы решать вопросы с беспризорными животным, не проводили. Теперь жители города в местных чатах сообщают о многочисленных стаях бездомных собак в разных районах города. Горожане боятся гулять возле собственных домов", — рассказали в горсовете.

В Мариуполе обострилась проблема с бездомными животными

Сами местные жалуются, что собаки нападают на местных в разных районах Мариуполя.

“Однако оккупационная администрация не предпринимает никаких действий, чтобы решить этот вопрос. Они несколько раз проводили массовые отравления животных. Но проблему это не решило”, – добавили в горсовете.

Напомним, что россияне в оккупированном Мариуполе строят многоэтажку под ипотеку на месте уничтоженного обстрелами "Дома с часами" – одного из символов города.

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