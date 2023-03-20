В Мариуполе был не Путин, а двойник: экс-депутат Госдумы назвал доказательства

По мнению оппозиционера, даже если это действительно был Путин, визит в Мариуполь – все равно очень запоздалая попытка "выглядеть так же, как Зеленский".

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев предположил, что в оккупированный Мариуполь приезжал не диктатор Владимир Путин, а его двойник.

Об этом пишет NV.

Политик привел ряд доказательств, свидетельствующих о том, что это был не сам диктатор.

"Я не уверен, что Путин был в Мариуполе. То, как его там снимали, рождает много разных сомнений. Если вы смотрели на кадры Путина в машине, как он там ездит. Мы же знаем, что он ездит внутри кортежа, есть перекрытие [дороги], различные запреты. А здесь он просто в потоке машин, нет никаких ограничений. Так что я считаю, что это был не Путин", – считает Пономарев.

По мнению оппозиционера, даже если это действительно был Путин, визит в Мариуполь – все равно очень запоздалая попытка "выглядеть так же, как Зеленский". Хотя рядовым гражданам России эта поездка была безразлична, добавил экс-депутат Госдумы.

"А для элит это выглядит как шоу-бизнес, как подтверждение его неуверенности. Потому что это произошло сразу после ордера Международного уголовного суда. Он просто пытается делать свое лицо, но это не убедительно", — подытожил Пономарев.

Напомним, что 18 марта российский диктатор Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь по случаю девятой годовщины незаконной аннексии Крыма.

На следующий день, 19 марта российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь.

Российский правозащитник и журналист Марк Фейгин не исключают, что оккупированные территории посещал не Путин, а его двойник.

По мнению эксперта Александра Коваленко, визит Путина в Мариуполь – это "последняя гастроль" диктатора.

Политический аналитик Армен Чибухчан считает, что Путин посетил оккупированные Крым и Мариуполь из отчаяния.

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