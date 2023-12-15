В Мариуполе было два "прилета" по оккупантам: власти назвали "хорошие последствия" (видео)

"Скорые" пол ночи вывозили раненых из "Порт-Сити".
В оккупированном Мариуполе в ночь на 15 декабря были нанесены удары по бетонному заводу с захватчиками и территории за ТРЦ "Порт-Сити", где была вражеская военная техника.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Сети.
Ночью в Мариуполе прогремели два взрыва, в результате которых произошло два "прилета" по двум разным местам. Так, было попадание по бетонному заводу и по территории по "Порт-Сити", где российские оккупанты размещали военную технику и части систем ПВО.
"Последствия хорошие. Не зря все официальные пропагандисты замолчали, а чатики подчистили по поводу последствий", — отметил Андрющенко.
Он уточнил, что место вокруг ТРЦ до сих пор оцеплено. "Скорые" пол ночи вывозили раненых из "Порт-Сити".
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Советник городского головы также обратил внимание, что это уже вторая "бавовна" почти в одном месте. Первая была 7 сентября. Оккупанты не сделали из этого выводов, поэтому по расположению и месту хранения техники "прилетело" еще раз.
"Такая себе Мариупольская Чернобаевка", — написал Андрющенко.
Напомним, ночью в соцсетях сообщалось, что в Мариуполе был удар по бетонному заводу в районе "Порт-Сити". После обстрела на предприятии начался мощный пожар.
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