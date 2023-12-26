В Мариуполе до сих пор живут без воды, отопления и электроснабжения

Во временно оккупированном Мариуполе люди все еще остаются без отопления, света и воды. Коммунальная сфера там находится в критическом состоянии.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Как говорится, местные жители постоянно жалуются на коммунальную сферу. В некоторых домах города до сих пор нет отопления по нескольким причинам: из-за разрушенной инфраструктуры или ремонтников, которые "после ремонтных работ" проигнорировали работы по восстановлению сетей в доме.

Местные говорят, что котельные периодически дают сбой. Например, на МКР-23, которая почти единственная уцелела в городе, но выходит из строя.

“Мы два отопительных сезона просидели без отопления. И снова не можем получить тепло. Только запустят отопление, мы спускаем воздух, батареи начинают теплеть, а котельная то давление сбросит, то температуру теплоносителя до 37 опустит. Куда нужно звонить, чтобы прекратили издеваться над людьми? Невозможно. Почему так нестабильно подают тепло? 14 этажный дом никак не начнет отапливаться. Надоело мерзнуть”, — жалуются жители бульвара Шевченко, 339.

Кроме того, в городе плохое состояние и с электроснабжением. Стабильность в отключениях из-за аварий стала обыденностью. Не лучше ситуация с поставкой воды и состоянием канализационной системы. В частности, в Кальмиусском районе забита центральная канализация уже месяц.

Еще больше горожан возмущает то, что разносят квитанции за оплату коммунальных услуг, которых нет или с которыми постоянные проблемы. В частности, не готовы мариупольцы платить за воду, которая крайне низкого качества и подается нестабильно. Следует отметить, что на всей временно оккупированной территории Донецкой области наблюдается критическая ситуация с предоставлением коммунальных услуг жителям”, — добавили в горсовете.

Напомним, что возле Драмтеатра в Мариуполе оккупанты установили елку.

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