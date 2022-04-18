В Мариуполе двое полицейских перешли на сторону оккупантов из РФ

Колаборантам сообщили о подозрении.
В г. Мариуполе двое местных полицейских предали Украину и перешли на сторону российских оккупантов. Им уже сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Старший инспектор и помощник дежурного дежурной части сектора отдела полиции №4 Мариупольского райуправления полиции ГУ ЧП в Донецкой области предали присягу и начали работать на оккупационные власти РФ. Подозреваемые публично записали ролик, в котором заявили о своей измене.
Колаборантам заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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