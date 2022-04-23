В Мариуполе есть первое подтверждение принудительной мобилизации мужчин в "армию ДНР" — советник мэра города

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что есть первое подтверждение принудительной мобилизации мариупольцев в "армию ДНР".
Об этом он написал в Telegram 23 апреля.
"Фильтрация. Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно, молодые мужчины до 40 лет", — сообщил советник мэра Мариуполя.
Андрющенко добавил, что мобилизованных мариупольцев везут в направление Донецка. Сейчас информация о количестве и их дальнейшей судьбе уточняется.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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