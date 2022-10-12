В Мариуполе фиксируют большое движение военной техники РФ – Андрющенко

Российская техника двигается в сторону Мангуша и Новоазовска.
Во временно оккупированном Мариуполе сегодня, 12 октября, наблюдается движение колонн военной техники россиян.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сегодня особенно большое движение военной техники. Грузовики, топливозаправщики, инженерная техника", — отметил он.
По сообщению, техника двигается – из Новоазовского направления через город в сторону Мангуша, из направления Мангуш через город и левобережье частично в сторону Новоазовска.
"Также установлено место временного хранения на ночь транзитной военной техники в Левобережном районе возле бывшего супермаркета "Амстор" и Левобережной райадминистрации Мариуполя на месте строительства временного жилья для оккупантов", — отметил он.
Российский террор в Мариуполе
В Мариуполе оккупанты заставляют работников бюджетной сферы сдать украинские паспорта. Речь идет об педагогах, медиках, работниках администраций. Именно они будут получать деньги из российского бюджета.
С момента оккупации в городе до сих пор критическая ситуация в сфере энергетики. Так, в Приморском районе Мариуполя электричество дали всего в два процента домов.
Оккупанты продолжают сносить многоэтажки в Мариуполе, без предоставления альтернативного места жительства людям.
Служба безопасности Украины установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города — "Азовсталь".
Военным преступником оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
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