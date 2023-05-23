В Мариуполе фиксируют движение грузовиков россиян с ракетами для систем ПВО — советник мэра

Накануне оккупанты пытались спасти свою технику и перевозят ее в Новоазовск.
В оккупированном Мариуполе фиксируют движение грузовиков с ракетами для систем ПВО.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко во вторник, 23 мая.
"Фиксируем несколько грузовиков с ракетами для систем ПВО", — написал он в своем Telegram.
Андрющенко добавил, что после активной, но безрезультатной попытки избежать «хлопка», оккупанты вынуждены пополнять запас и перезагружать.
Накануне, 20 мая, во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В результате этого оккупанты пытаются спасти свою технику и перевозят ее в Новоазовск.
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