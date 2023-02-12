В Мариуполе фиксируют концентрацию военных грузовиков оккупантов с БК

В Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя россияне увеличивают количество своих грузовиков с БК.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Снова Левобережный район. Снова здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация тайников планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но, очень теоретически", — говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупанты на Мариупольском направлении готовятся к контрнаступлению ВСУ. Россияне свозят в окрестности города десятки тысяч военных и технику.

В Мариуполе все чаще раздаются взрывы в местах, где российские оккупанты обустроили свои базы. Так, 7 февраля прогремели мощные взрывы в районе порта.

Российские захватчики начали массово проверять телефоны у школьников.

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