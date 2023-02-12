В Мариуполе фиксируют концентрацию военных грузовиков оккупантов с БК

оккупанты пытаются скрыть свою военную технику от поражений ВСУ.
В Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя россияне увеличивают количество своих грузовиков с БК.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Снова Левобережный район. Снова здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация тайников планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но, очень теоретически", — говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупанты на Мариупольском направлении готовятся к контрнаступлению ВСУ. Россияне свозят в окрестности города десятки тысяч военных и технику.
В Мариуполе все чаще раздаются взрывы в местах, где российские оккупанты обустроили свои базы. Так, 7 февраля прогремели мощные взрывы в районе порта.
Российские захватчики начали массово проверять телефоны у школьников.
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