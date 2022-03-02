В Мариуполе готовятся к возможной атаке враги, но ситуация контролируется

В Мариуполе готовятся к возможной атаке враги, но ситуация контролируется

Войска и терроборона держат ситуацию под контролем

В Мариуполе сейчас ситуация спокойная, но есть информация о возможных попытках атаковать.

Заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Но войска и терроборона держат ситуацию под контролем, как в городе, так и в пригороде. Все готовы давать отпор.

Он также отметил, что еще нельзя сказать, что Херсон под оккупантом, в городе продолжаются бои, идет сопротивление в городе и пригороде.