В Мариуполе и районе — громкие взрывы: оккупанты "подняли авиацию"

В городе было слышно по меньшей мере два взрыва, в Мангуше — один, отметили в городском совете.
Утром в четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе и районе раздались громкие взрывы, возник пожар.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в городе было слышно по меньшей мере два взрыва, в Мангуше — один.
"После взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода. Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят", — отметил он.
Андрющекно добавил, что после взрывов оккупанты подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья. Какая причина – неизвестно.
Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ, ВСУ продвинулись на юге Украины.
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