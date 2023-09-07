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В Мариуполе и районе — громкие взрывы: оккупанты "подняли авиацию"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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2037
Время на прочтение
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В Мариуполе и районе — громкие взрывы: оккупанты "подняли авиацию"

Взрывы в Мариуполе / Фото: Pexels

В городе было слышно по меньшей мере два взрыва, в Мангуше — один, отметили в городском совете.

Утром в четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе и районе раздались громкие взрывы, возник пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в городе было слышно по меньшей мере два взрыва, в Мангуше — один.

"После взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода. Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят", — отметил он.

Андрющекно добавил, что после взрывов оккупанты подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья. Какая причина – неизвестно.

Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ, ВСУ продвинулись на юге Украины.

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Дата публикации
Просмотры
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