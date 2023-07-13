В Мариуполе и районе выросло количество российских окупантов: Андрющенко назвал цифру

На территории оккупированного Мариуполя и района находятся около 35 тысяч российских военных.

Об этом рассказал радник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

По его словам, баз оккупантов в городе и районе много, также есть по меньшей мере три полигона.

"Позанимали все, что можно, перекрыли людям выход к морю. По меньшей мере, есть три полигона, где готовят вражеских солдат. На одном из полигонов, который на границе Бердянского и Мариупольского районов, готовят русских воинов с побережья Азовского моря и тех, кого подвозят с Бердянского направлении", — сообщил он.

Андрющенко отметил, что в последнее время российских оккупантов стало больше. Завезли морских пехотинцев, базирующихся в одном из посолков.

"Оккупантов действительно немало, а в последнее время их количество выросло. Видим, что зашла российская морская пехота, по крайней мере, по форме и по шевронам они так выглядят и базируются в одном из поселков", — рассказал советник мэра Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал о "прилете" в казарму кадыровцев. После "хлопка", по предварительной информации, раненых кадыровцев вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Официальной информации нет.

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