В Мариуполе и Волновахе счет жертв идет на тысячи – ОВА

В течение суток в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли три мирных жителя.

Так, 28 апреля люди погибли в результате авиаракетного удара по Нью-Йорку. Три человека ранены. Еще один человек ранен в Марьинке.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, отметив, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Впрочем Кириленко добавил, что в этих городах тысячи погибших.

"Это – очередное военное преступление россиян на нашей земле, и за каждый им придется понести ответственность! Всего от рук россиян в Донецкой области погибли уже 278 человек – и это без учета Мариуполя и Волновахи, где счет жертв идет на тысячи", – отметил он.

В целом, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 278 гражданских, 872 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Напомним, армия Российской Федерации утром 28 апреля нанесла авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области. Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены по меньшей мере девять частных домов.

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