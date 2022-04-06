В Мариуполе идут ожесточенные бои, оккупанты за день совершили 118 авиабомбардировок города — советник мэра

Ситуация с выездом из города стремительно ухудшилась.

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города — только вчера, 5 апреля, россияне совершили 118 авиабомбардировок.

Об этом 6 апреля сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ожесточенные бои продолжаются. Несмотря на решительные и бравурные пропагандистские видео, наши защитники держат оборону. О жестокости боев говорят простые цифры -118 авиабомбардировок только за вчера. Именно поэтому часть реки КальмиусЛевобережного района закрыта и нет прямого сообщения между левым и правым берегами реки Кальмиус. По нашим данным, порт также не под контролем россиян, поэтому под обстрелами, что и послужило причиной пожара на одном из торговых судов под флагом Мальты", — заявил советник мэра.

Андрющенко отметил, что пошла на спад и эвакуация мирных жителей, а в Мангуше оккупанты организовали еще один фильтрационный лагерь, где проверяют всех, кто покидает Мариуполь.

"Интенсивность эвакуации пошла на спад. По двум причинам. Первая – почти все, кто выехал в Бердянск уже эвакуированы в Запорожье. Второе – стремительное усложнение выезда из Мариуполя. Как уже говорил, Мариуполь закрыт. В итоге на практике построен еще один фильтрационный лагерь в Мангуше и теперь все выезжающие в Бердянск должны пройти фильтрацию. Достаточно жесткую и длинную. Тысячи людей ожидают свою очередь", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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