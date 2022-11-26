В Мариуполе ликвидирован по меньшей мере один россиянин из числа представителей оккупационной администрации

Мариупольское сопротивление сообщило, что вчера по ул. Громовой 63 возле оккупационной администрации, взорвался автомобиль ВАЗ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Водитель — военный чиновник из прибывших с "гайляйтером-оленеводом", одетый в военную форму не выжил", — отметил он в сообщении.

Также пострадали не менее двух россиян. Один в тяжелом состоянии с ожогами отправлен в госпиталь в Донецк, второй с переломом руки и черепно-мозговой травмой госпитализирован в Мариуполе.

Мариупольское сопротивление не подтвердило и не опровергло свое участие во взрыве.

"В любом случае, минус кафир это точно хорошая новость на ночь", — говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, сколько коллаборантов с начала полномасштабного вторжения разоблачила Украина. По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, СБУ задержала более 700 предателей.

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