В Мариуполе массово горят разбитые квартиры из-за попытки оккупантов восстановить электричество (видео)

В Мариуполе российские оккупанты, которые же и разрушили город, теперь пытаются создать "картинку" для посТВ. Они пытаются возобновить электроснабжение, но вместо этого — квартиры в городе массово горят.

Оккупационные власти 14 мая пытались точечно восстановить электричество в Центральном районе Мариуполя. Однако сразу возникло немало пожаров из-за укорочения в разбитых оккупантами квартирах.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Попытки сделать картинку "улучшения" не заставляют себя ждать. Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, настолько мало, что даже "победы" не получилось. Цель восстановления электричества оккупанты не скрывают — восстановление света в оккупационной администрации и "гуманитарных штабах". О людях снова речь не идет", — сообщил Андрющенко.

Напомним, что россияне цинично мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении": рисуют послания на бомбах и сбрасывают их на бойцов.

Как сообщалось, в Мариуполе наблюдается нехватка питьевой воды.

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