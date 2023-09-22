В Мариуполе медики не принимают гражданских: больницы полностью заполнены ранеными оккупантами

Стационары Мариуполя заполнены ранеными русскими военными. Жителям города вместо этого отказывают в госпитализации.

Об этом сообщают горожане, сообщает Мариупольский городской совет.

Среди получивших отказ и мариупольчанка, которая привезла мужчину с острой сердечной недостаточностью в больницу. Но медики выписали лекарство и отправили домой "лечиться в спокойной обстановке". По просьбе оставить мужчину в стационаре, ответили, что все места заняты.

Жизнь российских военных важнее жизни мариупольцев, переживших ужасы блокады и теперь имеющих проблемы со здоровьем. Медицина оккупированного города продолжает оставаться в кризисе. Не хватает врачей, медикаментов, а теперь невозможно лечиться в стационаре.

Такие действия захватчиков могут привести к еще большему росту смертности среди мирного населения в оккупации.

Какая ситуация в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области при странных обстоятельствах умерло 11 российских военных, в том числе двое офицеров.

В то время, когда российские кафиры цинично поздравляют Мариуполь с Днем города, в городском совете, который не может осуществлять свои полномочия из-за войны, напомнили, что россияне принесли мариупольцам.

Накануне во временно захваченном Мариуполе наблюдалось "необычное движение" российских кафиров. В направлении Новоазовска двигались 20 грузовиков с живой силой армии РФ.

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