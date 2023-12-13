В Мариуполе местные жители замерзают без отопления в квартирах: что об этом известно

Во временно оккупированном Мариуполе часть местных жителей до сих пор остается без отопления из-за остановки котельной.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Как отмечается, во временно оккупированном городе многие дома до сих пор не имеют тепла. Кроме того, добавилась аварийная остановка котельной "Западная", которая отапливает большую часть Центрального района. Поэтому без тепла остались еще дополнительно тысячи мариупольских семей.

"На вопрос, когда запустят, ответ может ожидать через сутки, а может и больше, информации нет. На улице минус, а отопления у нас нет... Вопрос к моргуну, как так? А как же 90% котельных готовых к работе? Сломались ли бюджет на их восстановление сперли?" – пишут в соцсетях возмущенные мариупольцы.

В горсовете также добавили, что котельная Западная выходит из строя уже не впервые с момента запуска в ноябре.

“Захватчики так и не смогли наладить нормальную работу критической инфраструктуры. Котельные были не подготовлены, инженерные сети не заменены, а аварийные дома – не способны "принимать" тепло. Жители массово жалуются не на соответствующий уровень температуры в домах, постоянные аварии на сетях и отключение”, — подчеркнули в горсовете.

Напомним, что оккупанты внезапно взялись восстанавливать все оборонные сооружения вокруг Мариуполя.

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