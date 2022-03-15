"В Мариуполе мы погибнем, надо рисковать": история женщины, которая смогла вырваться из окруженного оккупантами города

Ситуацию в городе женщина описывает единственным словом – ужас.

Оставаться в городе – значит погибнуть. В дороге тоже можно погибнуть, но есть хотя бы маленький шанс спастись. Для тех, кто сейчас остается в городе, такого шанса почти нет.

Рассказала в интервью сайту Мариуполя женщина, которая 14 марта с семьей сумела вырваться из заблокированного города.

Женщину зовут Майя, в районе Мариуполя, где она жила, не осталось ни одного уцелевшего дома. По ее словам город постоянно бомбят.

"13 марта ночью мы прощались с жизнью. Снаряды ложились так близко, что мы думали, все это к нам. Стены буквально ходили ходуном, шатались, от грохота все сжималось внутри, такой животный страх. Страх за своего ребенка. Когда мы утром вышли из дома, увидели, что в соседний дом прилетела авиабомба, полностью разрушила дом, были попадания ракет в соседний дом с другой стороны от нас, мы тогда быстро сложили вещи и поехали в сторону поселка Моряков, его отбомбили накануне, и временно там было спокойнее. Когда уехали, узнали, что в наш дом попало сразу три снаряда…", — рассказала Майя.

Женщина также сообщила, как они после того, как переночевали в поселке Моряков, утром 14 марта вместе со знакомыми, у которых остались машины и бензин, выехали из Мариуполя большой колонной.

"Я понимала, что мы можем не доехать, что нас могут расстрелять, мы можем налететь на мину или попасть под обстрел градами, но я также понимала, что в Мариуполе мы погибнем. И надо рисковать", — поделились женщина.

Ехали из поселка Моряков, через Портовское, Мелекино и дальше на Бердянск. В Широкой балке уже стояли россияне. До Бердянска добрались без проблем. Дальше поехали в направлении Токмака, до которого добрались относительно спокойно. Обстрелов не было. Всюду стоят российские блокпосты, добавила Майя.

"Скажу сразу, над нами не издевались, говорили без хамства, за исключением нескольких случаев. Осматривали машину, проверяли документы... Ну, то есть на некоторых блокпостах стояли местные. Молодые ребята. И я все время пыталась заглянуть им в глаза. Хотела понять., как это вообще, идти убивать своих, расстреливать, ровнять с землей город, в котором когда-то сами жили или не раз бывали. Я не видела в этих глазах ничего. Я, наверное, никогда этого не смогу понять. Хотя некоторые нам говорили: уезжайте и никогда не возвращайтесь назад", — рассказала жительница Мариуполя.

Сложнее всего, по словам женщины, началось после Токмака. "Мы двинулись на Каменское. Там оказался взорванный мост, но есть объездная тропа полем. Это страшно, потому что поле – заминировано. Но есть обкатанный путь, надо ехать строго им. По Каменскому мы выехали на украинский блокпост. Нас сразу не пропустили. Все там очень удивились, что мы выехали из Мариуполя. Пока нас проверяли, начался бой. Мы стояли полтора часа на трассе и мысленно снова прощались с жизнью, потому что над нами летали грады, раздавались автоматные очереди. У дочери произошел нервный срыв, она стала тяжело дышать, я испугалась, что ее сердце не выдержит сейчас, но потом стрельба стихла, к нам подъехали экипажи патрульной полиции, и дальше уже сопровождали нашу колонну до самого Запорожья. Мы добирались в Запорожье 11 бесконечных часов", — сказала Майя и добавила, что в Запорожье впервые за последние две недели они смогли поспать и двинулись дальше, в более безопасное место.

Я думаю, что весь этот ужас, который пережили наши дети, не пройдет бесследно для их здоровья. Но буду об этом думать потом. В настоящее время важно выжить, отметила жительница Мариуполя, которая смогла вырваться из окруженного российскими оккупантами города.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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