В Мариуполе на территории "Азовстали" погиб патрульный Данило Сафонов (фото)

В Мариуполе на территории "Азовстали" погиб патрульный Данило Сафонов (фото)

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе погиб патрульный Даниил Сафонов.

Мужчина защищал город с первого дня войны России против Украины.

Об этом со ссылкой на руководителя патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, пишет "Громадське".

Как сообщается, полицейский погиб 2 мая в 11 часов дня на территории завода "Азовсталь". Вместе с парнем погибли еще два его побратима, которые вместе выполняли боевое задание — они попали под минометный обстрел.

"Хороший светлый парень, выполнял свою работу. Очень любил своего ребенка. Это великая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", – сказал Михаил Вершинин.

Отметим, что российские оккупанты 3 мая начали штурмовать "Азов". Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь просит вывезти оттуда тела погибших, а также раненых и гражданских людей.

Напомним, что россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных.

Читайте также: