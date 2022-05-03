Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе на территории "Азовстали" погиб патрульный Данило Сафонов (фото)

Дата публикации
Просмотры
1012
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе на территории "Азовстали" погиб патрульный Данило Сафонов (фото)

Данило (ліворуч) з побратимом / Громадське

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе погиб патрульный Даниил Сафонов.

Мужчина защищал город с первого дня войны России против Украины.

Об этом со ссылкой на руководителя патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, пишет "Громадське".

Как сообщается, полицейский погиб 2 мая в 11 часов дня на территории завода "Азовсталь". Вместе с парнем погибли еще два его побратима, которые вместе выполняли боевое задание — они попали под минометный обстрел.

"Хороший светлый парень, выполнял свою работу. Очень любил своего ребенка. Это великая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", – сказал Михаил Вершинин.

Отметим, что российские оккупанты 3 мая начали штурмовать "Азов". Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь просит вывезти оттуда тела погибших, а также раненых и гражданских людей.

Напомним, что россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных.

Читайте также:

Защитники, защищающие Мариуполь, поздравили украинцев с Днем пограничника

Защитники, защищающие Мариуполь, поздравили украинцев с Днем пограничника
Следующая публикация