В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб ребенок

В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб ребенок

В Мариуполе от детонации снаряда на территории школы погиб 12-летний мальчик.

Трагедия произошла на территории школы №30 в Кальмиусском районе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул. Днестровской в результате детонации российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик. Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий", — сообщил он.

Ранее стало известно, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 241 ребенка, более 438 ранены.

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