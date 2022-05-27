В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб ребенок

В Мариуполе от детонации снаряда на территории школы погиб 12-летний мальчик.
Трагедия произошла на территории школы №30 в Кальмиусском районе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул. Днестровской в результате детонации российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик. Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий", — сообщил он.
Ранее стало известно, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 241 ребенка, более 438 ранены.
Читайте также: