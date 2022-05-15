В Мариуполе наблюдается нетипичный уровень смертности: умирают много людей среднего возраста

В Мариуполе наблюдается нетипичный уровень смертности: умирают много людей среднего возраста

В Мариуполе местные жители сообщают о нетипичном для "мирной жизни" уровне смертности. Умирают много людей среднего возраста.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые.

"Печальный поток смерти не спадает. Люди гибнут не от обстрелов, а последствий оккупации. Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода — четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Он также добавил, что спасти людей, которые фактически находящихся в заложниках у оккупантов, может только общая эвакуация и допуск в Мариуполь гуманитарной помощи со стороны Украины.

Напомним, что в Мариуполе массово горят разбитые квартиры из-за попытки оккупантов восстановить электричество.

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