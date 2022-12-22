В Мариуполе насчитали более 10 тысяч новых могил: в некоторых – по несколько человек

В основном на могилах на небольших табличках – начертанные от руки номера.

В захваченном Мариуполе и в его окрестностях с марта появились не менее 10 300 новых могил на площади более 51 500 кв. м.

Об этом сообщает Associated Press.

Большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым Мариупольского района, свидетельствуют спутниковые снимки. По подсчетам агентства, занятая новыми могилами площадь составляет более 51 500 кв. м. Согласно анализу видеоматериалов, оккупанты для рытья длинных траншей используют тяжелую технику, а затем снова засыпают их землей.

Погребения выглядят как земляные насыпи. Иногда на них установлены деревянные кресты с именами и датами, однако в большинстве на могилах на небольших табличках – начерченные от руки номера. На некоторых захоронениях было указано более одного номера, что может указывать на более чем одного похороненного человека.

Издание отмечает, что трое судебных археологов с опытом расследования военных преступлений считают анализ обоснованным, учитывая ограниченное количество данных и отсутствие доступа к могилам. Один из специалистов подчеркнул, что количество захоронений не обязательно соответствует количеству убитых украинцев.

Агентство также напомнило, что эксгумированные международными судебно-медицинскими экспертами места массовых захоронений в других частях Украины часто содержали более одного набора человеческих останков в одной могиле. Многие из них имели явные признаки насильственной смерти, например травмы от взрыва, пулевые ранения и связанные веревкой руки.

Напомним, в Сети появились фото из Мариуполя, на которых зафиксировано, что оккупанты "спрятали" руины уничтоженного ими драмтеатра, огородив здание баннерами с портретами российских писателей.

В середине декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал о созревании социального бунта в городе из-за накопления проблем. Так, в домах местных жителей дождь лил прямо с потолка, а также нет теплоснабжения.

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