В Мариуполе оккупантов посетила "кара небесная": последствия серьезные

Оккупационный корпус из-за атаки оказался без устойчивой связи.
Ночью против 8 июня севернее оккупированного россиянами Мариуполя были слышны взрывы. Обезврежена система связи окупантов и обесточена подстанция Заря 330кВт.
Об этом сообщает советник городского головы г. Мариуполь Андрющенко.
"Ночью ккара небесная" посетила севернее Мариуполя. По итогу обезврежена система связи окупантов и обесточена подстанция Заря 330кВт и выведена из строя основная линия питания 10кВт. По состоянию на сегодняшний день весь оккупационный корпус в обозначенном круге без устойчивой связи", — написал он.
Кроме того, по его словам, в 9.07 и 9.13 в западной части были зафиксированы пуски ПВО. Какие последствия – неизвестно.
"Предоплата в продление ночи", — говорится в его сообщении.
Напомним, мы публиковали видео, которое сейчас выглядит знаменитым мариупольским центром культуры.
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