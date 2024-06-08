В Мариуполе оккупантов посетила "кара небесная": последствия серьезные

Ночью против 8 июня севернее оккупированного россиянами Мариуполя были слышны взрывы. Обезврежена система связи окупантов и обесточена подстанция Заря 330кВт.

Об этом сообщает советник городского головы г. Мариуполь Андрющенко.

Также читайте На Покровском направлении одна бригада сдерживают по меньшей мере три боевых бригады РФ — ВСУ

"Ночью ккара небесная" посетила севернее Мариуполя. По итогу обезврежена система связи окупантов и обесточена подстанция Заря 330кВт и выведена из строя основная линия питания 10кВт. По состоянию на сегодняшний день весь оккупационный корпус в обозначенном круге без устойчивой связи", — написал он.

Кроме того, по его словам, в 9.07 и 9.13 в западной части были зафиксированы пуски ПВО. Какие последствия – неизвестно.

"Предоплата в продление ночи", — говорится в его сообщении.

Напомним, мы публиковали видео, которое сейчас выглядит знаменитым мариупольским центром культуры.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.