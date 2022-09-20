В Мариуполе оккупанты арестовали подростков, которые на улице пели Гимн Украины (видео "допроса")

Между тем, в Мариуполе продолжает расти сопротивление однако оккупационному режиму.

В Мариуполе российские оккупанты арестовали местных подростков, которые на улице пели гимн Украины и выкрикивали лозунги "Слава Украине – Героям слава".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, подростков арестовали из-за доносов своих же горожан.

"Смотря на все это понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто способствует оккупанту. Возмездию – быть. А мальчики и девочки – Вы настоящие. Настоящие молодцы. Мы все понимаем, как и кто вас заставил оправдывать свой поступок на камеру. Мы мысленно и сердцем с вами. Вы – настоящие!", – написал Андрющенко.

Отметим, что оккупанты заставили подростков на камеру "извиниться" за свой поступок. Одна девушка говорит, что не хочет, чтобы ее отправили в детдом, а родителей лишили родительских прав. Захватчики заставили сказать юношей, что якобы они были пьяны и именно поэтому пели гимн Украины. Трудно представить, какие угрозы применяли оккупанты к патриотическим подросткам.

Между тем, в Мариуполе продолжает расти сопротивление однако оккупационному режиму. Символом сопротивления стала украинская буква "Ї", которую рисуют на тротуарах, уцелевших зданиях и т.п.

Также местные выступают против так называемого "референдума" о присоединении к РФ, который запланировали провести оккупанты.

Ранее сообщалось, что оккупанты устроили в Мариуполе "глобальную зачистку".

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