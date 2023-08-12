В Мариуполе оккупанты будут выдавать школьникам "Буквари" с "несуществующим Донбассом" (фото)

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики подготовили книги для школьников.

Об этом сообщил советник главы города Андрющенко и показал фото "Букваря".

"Такие "Буквари" выдадут первоклассникам в Мариуполе. Несуществующий Донбасс рядом с несуществующей чистотой и розами в Донецке. Ключевое вбивать малышам о "русской земле"", — написал он.

В Мариуполе детей заставляют учить вымышленную историю / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Ранее Андрющенко сообщал, что в мариупольских школах учителя рассказывают первоклассникам, что они – "часть России".

А вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в освобожденных от российской армии населенных пунктах правоохранители задержали школьных учителей. Они приехали на оккупированные территории для работы в местных школах по российским образовательным программам.

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