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В Мариуполе оккупанты демонтировали мемориал защитникам Украины и выбросили со строительным мусором (видео)

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В Мариуполе оккупанты демонтировали мемориал защитникам Украины и выбросили со строительным мусором (видео)

Фото: сундуков с видео

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты снесли мемориал, установленный памяти украинским военнослужащим, погибшим в украинско-российской войне.

Вместо него российские захватчики планируют установить памятник Александру Невскому на коне.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прямо сейчас мра** уже уничтожила Мемориал памяти военнослужащим-мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне. Дубовые листья из бронзы, на которых на каждом — имя погибшего Героя, демонтировано и выброшено вместе со строительным мусором. После Аленовки оккупанты мстят и уничтожают даже память о наших защитниках.
Скоро увидите, как выглядит возмездие. Каждый, кто прикоснулся к Мемориалу, будет наказан. Каждый. Ярость. Просто Ярость", — написал он.

Как информировали ранее, в Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Советник мэра опубликовал видео, на котором видно, как жители Мариуполя выстроились в многотысячную очередь к новому пункту предоставления гуманитарной помощи от российских захватчиков.

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