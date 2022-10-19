В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора, назвав его "символом дезинформации"

В Мариуполе российские оккупанты 19 октября демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По данным СМП, монумент демонтировали с помощью автокрана. Гранит памятника планируется переработать в стройматериалы.

Российская колаборант, представительница центрального штаба ОО "Молодая Республика" Евгения Кротова заявила, что захватчики будто бы не воюют с памятниками, а убирают символ "дезинформации на государственном уровне".

Еще один коллаборант, заведующий кафедрой Донецкого национального университета Артем Бобровский утверждает, что Голодомора в Украине якобы не было. Зато продвигает пропагандистский тезис о том, что больше всего от голода 1932-33 годов пострадала не Украина (в том числе Донбасс), а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.

Справка: Голодомор – геноцид против украинского народа, результат специально организованного коммунистическим руководством искусственного голода в 1932-1933 годах, повлекший гибель миллионов людей. Смирение голодом стало инструментом закрепления власти сталинского режима, ликвидации слоя украинских крестьян-хозяев и превращения их в бесправных колхозников, а вместе с тем – искоренения в Украине социальных основ независимости, то есть социальной основы украинской нации.

Что происходит в Мариуполе

Жизнь в оккупированном россиянами Мариуполе только усугубляется. Известно, что захватчики заставили всех бюджетников сдать паспорта под угрозой ареста. Речь идет об педагогах, медиках и работниках администраций.

В то же время оккупанты продолжают сносить разрушенные дома в Мариуполе, которые сами же атаковали.

Однако в Мариуполе не спят украинские партизаны. Так, в начале октября члены сопротивления подожгли места жительства российских офицеров и запечатлели это на видео.

Оперативная сводка с фронта на утро 19 октября

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