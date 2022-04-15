В Мариуполе оккупанты эксгумируют тела убитых, похороненных во дворах домов

Россияне также запрещают хоронить погибших.

В Мариуполе кафиры государства-террористки России начали эксгумацию тел, похороненных во дворах жилых домов

Об этом сообщили на официальной странице Мариупольского городского совета.

"Новый уровень "зачисток" от оккупантов", — отметили в мэрии.

Также отмечается, что россияне запрещают захоронение убитых ими же людей. "В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земли своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела, неизвестно", — говорится в сообщении.

Кстати, украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 российских мобильных крематориев. "Возможно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами вместо следов своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе", — добавили в горсовете.

Как сообщалось, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Уже 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, коммуникации и продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

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