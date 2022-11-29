Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе оккупанты хотят "национализировать" заброшенную недвижимость

Дата публикации
Просмотры
1748
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе оккупанты хотят "национализировать" заброшенную недвижимость

Фото: Associated Press

Оккупанты хотят отобрать имущество украинцев, бежавших от войны

Российские оккупанты в Мариуполе составляют списки недвижимого имущества, которое они собрались "национализировать".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что временно оккупированном Мариуполе начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого решили покинуть город из-за прихода российских террористических войск.

Все имущество украинцев, покинувших город, оккупанты обозначают как "бесхозяйственное" и добавляют в специальный список.

"Если через год оккупанты не установят собственников имущества, то оно должно перейти в муниципальную собственность", — сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС подчеркнули, что все решения кафиров по "национализации" недвижимости не имеют никакой юридической силы.

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Мариуполе ликвидирован по меньшей мере один россиянин из представителей оккупационной администрации.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1748
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация