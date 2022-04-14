"В Мариуполе оккупанты использовали оружие массового поражения" — Подоляк

Россия будет отвечать за преступления в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о сложной ситуации в оккупированном Мариуполе.

Об этом он сказал во время видеообращения.

“Там просто идет уничтожение города. Там уничтожено почти 90% города и многие погибли. Это классический пример преднамеренного российского геноцида, он войдет в учебники. Там было использовано оружие массового поражения. Проводится расследование, это очень чувствительная тема. Мы должны понимать, что это очень тяжелые юридические последствия для Российской Федерации. То, что они могут использовать химическое либо биологическое оружие - это совсем меняет мир. Сегодня провести следствие в Мариуполе мы не можем по объективным причинам, вы понимаете. Россияне лгут постоянно. Поэтому давайте дождемся выводов следственной комиссии, созданной в Украине. Война – это постоянные вызовы для украинцев, для государства”, — сказал он.

Ночью, 11 апреля, россияне сбросили заряд с неизвестным химическим веществом на Мариуполь, пострадали три человека. По предварительным данным администрации Донецкой области, в городе Мариуполе погибли уже от 20 до 22 тысяч граждан.

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