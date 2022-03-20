В Мариуполе оккупанты маскируют маячки в гаджеты для выявления позиций ВСУ

Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку.
Российские вражеские силы распространяют в Мариуполе гаджеты с сигнальными передатчиками.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Бойцы Государственной пограничной службы Украины заметили остановку гражданского автомобиля вблизи позиций Сил обороны Украины.
Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку, где были спрятаны сигнальные передатчики. Пограничники все устройства были уничтожены на месте.
"Военнослужащие Госпогранслужбы из пограничного отряда и отряда морской охраны защищают город с первых дней и вместе с бойцами ВСУ и Нацгвардии дают отпор военным преступникам, которые со всех сторон оцепили и ведут огонь по городу", — добавили в МВД.
Ранее стало известно, что в зоне боевых действий 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила новейшую российскую вертушку Ка-52 стоимостью более 16 миллионов долларов.
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