В Мариуполе оккупанты начали "национализировать" бесхозную технику

Российские оккупанты в Мариуполе начали "национализировать" бесхозную технику.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

Как стало известно, все автомобили, которые оккупанты нашли в городе — поврежденные в результате обстрелов и целые — начали свозить на площадку рынка "Азовский".

“Сообщают, что это считается началом учета “находок”. Если владельцы не появятся за месяц (практически до 01.07), все авто будут признаны собственностью “молодой республики”. Второй шаг после учета недвижимости до полного хищения имущества мариупольцев. То, что чудом осталось после авиабомб, "Градов" и "Смерчей", — отметил Петр Андрющенко.

Напомним, что оккупанты нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой.

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