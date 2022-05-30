В Мариуполе оккупанты начали оформлять российские паспорта

В Мариуполе российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, для получения паспорта РФ гражданам сначала нужно получить справку о регистрации в Донецке. Уже потом в Новоазовске подать документы в так называемую миграционную службу "ДНР".

“Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока что. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации – активную”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что Европа должна продемонстрировать силу, потому что только ее Россия воспринимает как аргумент.

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