В Мариуполе оккупанты начали оформлять российские паспорта

В Мариуполе российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, для получения паспорта РФ гражданам сначала нужно получить справку о регистрации в Донецке. Уже потом в Новоазовске подать документы в так называемую миграционную службу "ДНР".
“Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока что. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации – активную”, — подчеркнул Петр Андрющенко.
Напомним, что Европа должна продемонстрировать силу, потому что только ее Россия воспринимает как аргумент.
Читайте также:
- ВСУ на юге Украины ликвидировали оккупантов, уничтожили "Грады" и склад с боеприпасами
- Российские оккупанты заблокировали в украинских портах 84 судна и 450 моряков
- Россияне около часа из артиллерии обстреливали приграничье Сумщины