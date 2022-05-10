В Мариуполе оккупанты начали печатать пропагандистские "боевые листки"

В Мариуполе российские оккупанты запустили печатный станок, чтобы издавать пропагандистскую прессу.

Сам станок принадлежит редакции "Приазовский рабочий".

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты сегодня, 10 мая, выпустили первый тираж "боевого листка".

“Оккупанты запустили печатный станок, принадлежащий редакции “Приазовский рабочий”. Сегодня первый выпуск оккупационного боевого листа пошел к людям. Будет чем разжигать костер на улице для приготовления пищи”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что оккупанты заставляют воспитателей детсадов и работников банков уезжать из Донецка в Мариуполь.

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