В Мариуполе оккупанты начали разбирать на металлолом комбинат имени Ильича (видео)

В Мариуполе российские оккупанты начали разбирать на металлолом Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, 19 августа над комбинатом поднялся дым. Это может свидетельствовать о том, что начался распил крупногабаритного металлолома и шлака.

"При этом продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода. Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат – стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями. Примечательно, что начало распила завода проходит под контролем Пушилина. Который третий день строчит в Мариуполе с кураторами из России”, – рассказал Петр Андрющенко.

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