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В Мариуполе оккупанты насильственно вывезли медицинский персонал и пациентов городской больницы

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В Мариуполе оккупанты насильственно вывезли медицинский персонал и пациентов городской больницы

Известно, что на территории больницы примерно находилось 700 человек.

Из блокадного Мариуполя российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По словам очевидцев, кафиры насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения.

По данным городского совета, на территории больницы примерно находились 700 человек. Однако сколько мариупольцев было депортировано – точно неизвестно. Как добавили в мэрии, информация уточняется.

Стоит отметить, что Мариуполь до сих пор остается горячей точкой в Донецкой области. В городе нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Нет ни одного района, который бы ни обстреливали захватчики.

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