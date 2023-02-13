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В Мариуполе оккупанты не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
140
Время на прочтение
1 мин
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В Мариуполе оккупанты не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ

Фото: Associated Press

Захватчики заставляют старшеклассников и их родителей получать российские паспорта.

Во временно оккупированном Мариуполе и районе российские захватчики заставляют старшеклассников и их родителей получать паспорт РФ, угрожая не выдать школьникам аттестаты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Принудительная паспортизация через детей. Новое преступление россиян. В школах Мариупольского района всех учеников 9 и 11 классов заставляют получать российские паспорта, угрожая тем, что без него не получат аттестат. Ученикам 9 класса можно сделать только в том случае, когда у родителей уже есть паспорт России", — рассказал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

В Левобережном районе Мариуполя россияне увеличивают количество своих грузовиков из БК. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть военную технику от поражений ВСУ.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупанты на Мариупольском направлении готовятся к контрнаступлению ВСУ. Россияне свозят в окрестности города десятки тысяч военных и технику.

Российские захватчики начали массово проверять телефоны у школьников.

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Дата публикации
Просмотры
140
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