В Мариуполе оккупанты не дают документы о смерти погибших и хоронят людей в братских могилах

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новых издевательствах оккупантов при похоронах погибших жителей города.

Российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.

Об этом Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, оккупанты хоронят погибших из-за войны людей в братских могилах. Документы о смерти российские военные выдают только умершим от естественных причин.

"Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин. В случае гибели человека под обстрелами справка о смерти не выдается. А хоронят человека исключительно в братской могиле .Максимум — близким могут выдать справку после захоронения о "пропавшем без вести", — сообщил Андрющенко.

Напомним, стало известно, что во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики ввели смертную казнь. Они расстреливают чиновников, а также содержат в тюрьме несколько десятков волонтеров.

Читайте также: