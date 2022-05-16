В Мариуполе оккупанты не прекращают попыток заблокировать выход из бункеров "Азовстали" — советник мэра

В Мариуполе оккупанты не прекращают попыток заблокировать выход из бункеров "Азовстали" — советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", где находятся защитники города.

Все наземные операции врагом ведутся исключительно на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому увеличивается плотность обстрелов.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и выложил соответствующее видео с территории "Азовстали".

Андрющенко также опроверг фейки, которые уже успела распространить российская пропаганда, о якобы "выходе из "Азовстали" с белыми флагами десяти украинских бойцов".

"С учетом информации, которую мы получали из фильтрационного лагеря в Безыменном, информационных источников Украины и самим характером источника сообщения о "вышедших с белым флагом" настаиваем на очередном фейке. Не новость. Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе", – отметил советник мэра города.

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Стоит отметить, что город Мариуполь, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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