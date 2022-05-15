В Мариуполе оккупанты незаконно присваивают движимое и недвижимое имущество украинцев

В Мариуполе, временно оккупированном российскими войсками, незаконно присваивают движимое и недвижимое имущество украинцев.

Кроме прочего, власти так называемой "ДНР" похищают даже железнодорожный транспорт.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, с 14 мая оккупационные власти "постановлением ДНР" похищают у местных жителей под видом "национализации" все имущество. В список вошло не только движимое и недвижимое имущество, но и железнодорожный транспорт, электроэнергетика и водоснабжение.

"Официальное мародерство в действии. Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность России. Интересная деталь. Речь идет не только о государственной или коммунальной собственности. Речь идет о собственности физических и юридических лиц. Деталь, которая лучше тысячи слов открывает правду о "народе Донбасса". Мариуполь своими глазами, к сожалению, видит начало СССР в Украине”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что Россия проводит скрытую мобилизацию в ОРДЛО. Мужчин отправляют на передовую, в отношении женщин – собирают данные.

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