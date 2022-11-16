В Мариуполе оккупанты обустраивают линию обороны в ожидании наступления ВСУ со стороны Бердянска

В Мариуполе также активизировалось перемещение российских войск и техники.

Российские войска обустраивают линию обороны Мариуполя на границе с Запорожской областью неподалеку от села Урзуф, роя там окопы.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Сети 16 ноября.

"Несмотря на громкие заявления, дефакто (оккупанты – ред.) пытаются создать максимум укреплений. Единственная понятная цель обустройства обороны в этом месте – ожидание наступления непосредственно со стороны г. Бердянск вдоль береговой линии по дороге Урзуф-Бердянск", – говорится в сообщении советника городского головы.

Он добавил, что во время наступления российские войска после оккупации Бердянска использовали этот путь для перекидывания живой силы и техники, позже сконцентрированных со стороны Приморского района Мариуполя.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Андрющенко также сообщил о перемещении в городе вражеских войск и военной техники, заявив о тенденции к увеличению.

Так, по меньшей мере 16 автомобилей оккупантов с пушкамы и восьми РЗСО "Град" отправились в направлении Донецка. Около 20 тентованных автомобилей с топливозаправщиками отправились в направлении Новоазовска для пополнения боеприпасов и горючего. Около 30 тентованных авто с грузом (номера – регион 25) направились в сторону Бердянска через Мангуш.

В то же время в селе Никольское Мариупольского района зафиксирован стремительный рост вражеского военного контингента.

По словам советника мэра Мариуполя, город и район становятся военно-логистической точкой оккупантов для обеспечения фронта.

Напомним, российские войска готовятся к новой битве за Мариуполь и возле города сейчас фиксируется скопление вражеских воинских частей. Об этом накануне сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отметим, что именно на Мариуполь и Мелитополь и северную часть Донбасса могут направить свои силы украинские войска после освобождения Херсонщины. Такую оценку дал ранее военный эксперт Михаил Самусь.

В то же время, по прогнозам военного эксперта Романа Свитана, дальнейшее освобождение оккупированных территорий стартует из Запорожской области в одном из трех направлений: Бердянска, Мелитополя или Мариуполя Донецкой области.

Рашисты не собираются покидать оккупированную Херсонщину - Пентагон

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